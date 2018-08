Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.07 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.829,10 +0,02% +4,22% Euro-Stoxx-50 3.482,88 +0,39% -0,60% Stoxx-50 3.133,36 +0,50% -1,40% DAX 12.602,64 +0,45% -2,44% FTSE 7.635,02 +0,78% -0,45% CAC 5.478,44 +0,32% +3,12% Nikkei-225 22.525,18 +0,06% -1,05% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,68% +28

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,04 70,46 +0,1% 0,08 +16,9% Brent/ICE 73,35 73,45 -0,1% -0,10 +14,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.208,93 1.207,90 +0,1% +1,03 -7,2% Silber (Spot) 15,36 15,32 +0,3% +0,04 -9,3% Platin (Spot) 828,05 824,00 +0,5% +4,05 -10,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Getragen von der anhaltenden Apple-Rally und der Stärke der Technologiewerte hat die Wall Street am Vortag eine beachtliche Erholung im Tagesverlauf hingelegt. Doch ohne neue Impulse dürfte sich dieser Trend kaum aufrecht erhalten lassen. Als Impulsgeber haben Anleger den offiziellen Arbeitsmarktbericht für Juli im Blick, der vor der Startglocke veröffentlicht wird. Bis zu den Daten sind Aussagen über die mutmaßliche Tagestendenz schwierig. Sollte der Bericht stärker ausfallen als ohnehin schon erwartet, könnte eine Diskussion über noch mehr notwendige Zinserhöhungen in den USA aufkommen. Die Fed hatte aber bereits zur Wochenmitte klar gesagt, dass sich die US-Konjunktur in einer starken Verfassung befindet. Ein zu schneller Zinsanstieg könnte derweil den Aktienmarkt bremsen. Andererseits haben überzeugende Geschäftsberichte der Unternehmen und optimistische US-Konjunkturdaten Anleger für US-Aktien zuversichtlich gestimmt.

Für Gopro geht es vorbörslich um 2,3 Prozent nach oben. Der Kamerahersteller konnte seinen Quartalsverlust verringern und steigerte zugleich den Umsatz. Beides fiel besser aus als Analysten geschätzt hatten.

Um gut 10,1 Prozent rutschte die Symantec-Aktie ab. Das auf Netzsicherheit spezialisierte Technologieunternehmen hatte mit seinem Ausblick die Erwartungen verfehlt. Die vorgelegten Erstquartalszahlen fielen dagegen einen Tick besser aus als erwartet.

Take-Two Interactive Software werden um 11,1 Prozent nach oben genommen nach gut ausgefallenen Geschäftszahlen. Der Hersteller des populären Videospiels Grand Theft Auto erhöhte zudem seinen Ausblick.

Der Kurs des Konkurrenten Activision Blizzard kommt dagegen nach Quartalsausweis um 0,6 Prozent zurück.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten Juli Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +190.000 gg Vm zuvor: +213.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,9% zuvor: 4,0% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,19% gg Vm 14:30 Handelsbilanz Juni PROGNOSE: -46,60 Mrd USD zuvor: -43,05 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,2 1. Veröff.: 56,2 zuvor: 56,5 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 58,5 Punkte zuvor: 59,1 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Ohne Neuigkeiten zum Thema Handelsstreit konzentrieren sich die Anleger auf die US-Arbeitsmarktdaten. Nach dem Schwächeanfall des Vortages wird die Stimmung zunächst etwas von guten Vorlagen aus den USA gestützt. Dort hatten besonders die Technologiewerte wieder deutlich zugelegt. Weiter unter Druck steht der italienische Anleihemarkt. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen notierte zeitweise deutlich über 3 Prozent, am Mittag liegt sie bei 2,98 Prozent. Die Märkte sind nervös vor den Haushaltsdiskussionen der Regierung in Rom. Trotz der hohen Verschuldung will die neue Regierung die Steuern senken. IAG notieren nach Zahlenvorlage 4,9 Prozent tiefer. Händler nennen die Geschäftszahlen jedoch weiter sehr gut und sehen nur Gewinnmitnahmen, da auch Lufthansa 1,7 Prozent fallen. Keine großen Auffälligkeiten machen Händler in den Allianz-Zahlen aus. Alles liege im erwarteten Rahmen, operativ sei es im zweiten Quartal einen Tick besser gelaufen. Der Kurs steigt um 0,7 Prozent. Größter DAX-Verlierer sind Siemens mit einem Minus von 1 Prozent. Auf der Gewinnerseite stechen Adidas mit einem Plus von 1,6 Prozent hervor. Bei Metro setzen Gewinnmitnahmen nach dem kräftigen Anstieg des Vortages ein. Als "sehr gut" werden die Geschäftszahlen der Banken Credit Agricole und Natixis im Handel aufgenommen. Credit Agricole gewinnen 2,5 Prozent und Natixis 1,9 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.40 Uhr Do, 17.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1582 -0,05% 1,1579 1,1616 -3,6% EUR/JPY 129,30 -0,05% 129,38 129,43 -4,4% EUR/CHF 1,1523 -0,11% 1,1534 1,1548 -1,6% EUR/GBP 0,8900 +0,00% 0,8901 0,8913 +0,1% USD/JPY 111,65 +0,01% 111,73 111,44 -0,9% GBP/USD 1,3014 -0,04% 1,3010 1,3031 -3,7% Bitcoin BTC/USD 7.376,18 -2,4% 7.373,22 7.568,38 -46,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Der Ausverkaufsstimmung an den Börsen vom Vortag ist vielfach eine Stabilisierung auf den ermäßigten Niveaus gefolgt. Unterstützend wirkten dabei günstige Vorgaben der Wall Street, wo insbesondere Technologieaktien deutlich zulegten. Die Marktteilnehmer konzentrierten sich wieder mehr auf die insgesamt gut ausfallenden Unternehmensergebnisse, hieß es. Das Thema Handelsstreit schwelte als Belastungsfaktor im Hintergrund aber weiter. Die chinesische Notenbank wertete den Yuan im Rahmen des täglichen Fixings weiter ab. Wie üblich für etwas Zurückhaltung sorgte der im späteren Tagesverlauf anstehende US-Arbeitsmarktbericht. Den stärksten Kursausschlag zeigte der Kospi in Seoul, der um 0,8 Prozent anzog. Der Nikkei legte um knapp 0,1 Prozent zu. Vom Yen kamen diesmal keine Impulse. In Schanghai und Shenzhen ging es nach einem positiven Start vor allem im Späthandel doch wieder deutlicher abwärts. Hier könnte neben dem Handelskonflikt der im Vergleich zum Juni gesunkene Einkaufsmanagerindex des Dienstleistungssektors etwas belastet haben. In Taiwan ging es dagegen um 0,8 Prozent nach oben. Die Kurse der Apple-Zulieferer Largan Precision und Hon Hai zogen um 2,5 bzw 1,2 Prozent überdurchschnittlich an. Zu den Gewinnern gehörten in Tokio Aktien von Technologieunternehmen nach gut ausgefallenen Quartalsberichten im früheren Wochenverlauf. Bei Aktien aus dem Stahl- und aus dem Reedereisektor wirkten die Sorgen vor negativen Folgen des Handelsstreits weiter, ebenso bei Baumschinenherstellern. Kobe Steel verloren 1,3 Prozent, Komatsu und Kawasaki Heavy jeweils 0,8 Prozent. Nach einem enttäuschenden Geschäftsbericht ging es für den Traktorbauer Kubota um über 8 Prozent abwärts. Wieder nach unten ging es mit Aktien aus dem Finanzsektor. Händler begründeten die Stimmungseintrübung mit am langen Ende wieder sinkenden Anleiherenditen. Toyota reagierten volatil auf die Bekanntgabe der Geschäftszahlen, schlossen am Ende aber 0,9 Prozent leichter. In Hongkong verlor der Autowert Brilliance 2,8 Prozent, nachdem am Vortag der Aktienkurs des Partners BMW nach dessen Geschäftsausweis etwas unter Druck geraten war.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt treten mehr oder weniger auf der Stelle. Händler sprechen von einem dünnen Geschäft anlässlich der Urlaubssaison. Neue Impulse dürften vom US-Arbeitsmarktbericht ausgehen. Die Credit-Analysten der Commerzbank bleiben zurückhaltend: "Wir gehen davon aus, dass der Europe das Jahr zusätzliche 10 bis 15 Basispunkte und der Crossover das Jahr zusätzliche 30 bis 50 Basispunkte weiter beenden wird", heißt es. "Mittel- bis längerfristig legen die nachlassende CSPP-Unterstützung und Ängste vor einer Eintrübung des Makroumfeld eine Fortsetzung des Ausweitungstrends nahe", so die Commerzbank. Kurzfristig könnten sich die Spreads allerdings nach Meinung der Bank sogar noch etwas einengen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz nach gutem zweiten Quartal auf Kurs

Der Versicherungskonzern Allianz hat für das zweite Quartal solide Zahlen vorgelegt. Das operative Ergebnis legte dank einer starken Vermögensverwaltung zu, die allerdings erstmals seit zwei Jahren Nettomittelabflüsse verzeichnete. Im Versicherungsgeschäft stand einem nur geringfügig höheren Gewinn im Schaden-Unfall-Geschäft ein rückläufiges Ergebnis im Segment Leben-Krankenversicherung gegenüber. Alle Geschäftsbereiche erzielten ein starkes bereinigtes Wachstum. Den gewohnt konservativen Ausblick für das laufende Jahr bestätigte der DAX-Konzern.

MAN erwartet 2018 geringere Marge trotz Anstieg im Halbjahr

Die MAN SE erwartet im laufenden Jahr eine leicht rückläufige Marge. Der Umsatz solle leicht steigen, das operative Ergebnis aber nur auf dem Niveau von 2017 liegen, so dass die operative Rendite sich leicht verringere, teilte der zum VW-Konzern gehörende Nutzfahrzeughersteller mit. Die operative Rendite im ersten Halbjahr gab MAN mit 4,3 Prozent an, ein Anstieg um 30 Basispunkte zum Vergleichszeitraum.

Audi bestätigt Ausblick nach gutem Halbjahr

