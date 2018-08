Das Analysehaus CFRA hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe im ersten Halbjahr von höheren Verkaufspreisen profitiert, schrieb Analystin Wan Nurhayati in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem erwarte das Management das operative Ergebnis (Ebitda) 2018 nun am oberen Ende der Zielspanne. Die Expertin hob ihre Gewinnerwartungen an. Die Aktien seien nach wie vor ansprechend bewertet./mis/tav Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0140 2018-08-03/13:41

ISIN: DE0005470405