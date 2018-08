BERLIN (Dow Jones)--Bis Mitte des kommenden Jahrzehnts könnten vor den Küsten Deutschlands zusätzliche Windparks gebaut und angeschlossen werden. Das Volumen liegt laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) bei 1,6 Gigawatt. Das entspricht der Leistung von anderthalb Atomkraftwerken. Der BDEW bezieht sich bei der Angabe auf die Analyse der Netzbetreiber, die noch freie Kapazitäten für die Verbindung weiterer Windfarmen mit dem Stromnetz sehen.

"Im Koalitionsvertrag ist für 2019 eine Sonderausschreibung für Wind Offshore vorgesehen. Andernfalls wird Potenzial für die Erreichung der Klimaziele 2030 verschenkt", erklärte BDEW-Chef Stefan Kapferer.

Jedes zusätzliche Windrad, was über die bestehende Zubau-Planungen geht, könnte den unter Druck stehenden deutschen Herstellern von Windturbinen helfen. Wegen des Rückgangs bei den Bestellungen gibt es erste Stellenkürzungen auf dem Heimatmarkt. In den ersten Monaten dieses Jahres wurden rund ein Drittel weniger Windräder an Land aufgestellt als im Vorjahreszeitraum. Die vorgesehenen Sonderausschreibungen kommen durch den Streit zwischen Union und SPD nicht vom Fleck.

