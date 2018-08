Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Societe Generale nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die französische Bank habe insgesamt stark abgeschnitten, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Freitag vorliegenden Studie. So sei der bereinigte Vorsteuergewinn überraschend hoch ausgefallen. Höhere Erträge und geringere Abschreibungen hätten die Resultate angetrieben./la/gl Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

