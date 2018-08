München (www.aktiencheck.de) - Im Hinblick auf eine dünne Makrodaten-Agenda und der sich langsam zu Ende neigenden Halbjahreszahlensaison könnten einmal mehr politische Nachrichten nächste Woche für Bewegung an den Märkten sorgen, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. "In den aktuell umsatzschwachen Sommerwochen können politische Nachrichten wie bereits in der Vorwoche den Börsen erhöhte Kursschwankungen bescheren", sage Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. ...

