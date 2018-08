Luxembourg/Berlin (ots) -



Einmal im Jahr schaut fast die ganze Welt nach Bayern - nämlich dann, wenn es auf der Theresienwiese in München heißt "O'zapft ist". Doch nicht nur in der bayerischen Landeshauptstadt wird zünftig gefeiert, die Oktoberfeste haben längst die ganze Republik erobert. Brezn, Leberkäs, blau-weiße Fahnen und das klassische Wiesn-Outfit Lederhose und Dirndl sind während der Oktoberfestsaison auch hoch im Norden zu finden. Ebenfalls zu finden sind Lederhose und Dirndl auf der 28 BLACK Wiesn-Edition, die von August bis Oktober im Handel verfügbar ist.



"Oktoberfeste werden zwischenzeitlich bundesweit gefeiert und da ca. 40 Prozent aller Einkäufe einen themenspezifischen Hintergrund haben, hat auch das Oktoberfest als saisonales Event stark an Bedeutung bei den Einkaufsmotiven gewonnen. Die 28 BLACK Wiesn-Edition bringt dem Handel zusätzliches Umsatzpotenzial, das sich durch die Platzierung in den passenden Displays an stark frequentierten Stellen im Markt noch weiter steigern lässt", so Nicole Rezgui, Geschäftsführerin der CALIDRIS 28 Deutschland GmbH.



Um die Reichweite der Edition über den Markt hinaus zu steigern, wird sie über alle relevanten Social Media Kanäle beworben. Am ersten September startet auch das dazugehörige Gewinnspiel "Wiesngaudi". Mit nur einem Deckelcode, ein wenig Geschick und Glück besteht die Chance, 24er Trays der Wiesn-Edition zu gewinnen. Die 28 BLACK Wiesn-Edition ist ab sofort im 28 BLACK Online Shop unter www.28black.com/shop/ erhältlich - im praktischen 4-Pack für unterwegs sowie im 24er Tray für die Oktoberfest-Party zuhause.



Über 28 BLACK



28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben, die ein ausgewähltes Portfolio an innovativen Erfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).



28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.



Pressekontakt C.M.W. Canadian Mineral Water Dev. S.A. Sibylle Erler 5, rue Heienhaff L-1736 Senningerberg (Luxembourg) Tel.: +352 26 71 39 50 s.erler@cmw.lu



Vertriebskontakt CALIDRIS 28 Deutschland GmbH Nicole Rezgui Kurfürstendamm 37 D-10719 Berlin Tel.: +49 30 688 34 25 20 sales@calidris28.com