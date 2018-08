Stockholm IT Ventures AB (Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546), ein schwedisches Technologieunternehmen, das sich auf sauberes, effizientes und kostengünstiges Kryptowährungs-Mining spezialisiert hat, hat im Rahmen des privaten institutionellen Bytemine (BYTM) Token Offerings mehr als 5 Millionen Euro platziert. Dazu gehören bedeutende Investitionen von Pecunio, einem Blockchain-fokussierten Investmentfonds, sowie Netoil, Inc., einem Unternehmen von Roger Tamraz, dem Verwaltungsratspräsidenten von Stockholm IT Ventures AB. Die aus dieser Platzierung realisierten Mittel werden es Bytemine ermöglichen, mit der Umsetzung seiner kommerziellen Aktivitäten sofort zu starten und somit Wert für die beträchtliche Zahl von Token-Investoren zu schaffen. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung haben den aktuellen Kryptomarkt sowie die Preise für Kryptowährungen und Tokens im Allgemeinen neu beurteilt. Als Resultat wurde beschlossen, die Strategie des Projekts zur Optimierung der Verwendung von Kapital zugunsten der Inhaber von Token wie folgt zu ändern: 1) In einem Baisse-Markt, wie wir ihn derzeit sehen, in welchem die Kosten für das Mining höher sind als der Wert der geschürften Krypto-Coins, werden die Mittel in eine Vielzahl von etablierten und bewährten Krypto-Handelsstrategien einschliesslich Futures umgeleitet. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass der Markt für den Handel mit Krypto-Futures - vor allem von der CME Group, die derzeit fünf Prozent aller Bitcoin-Transaktionen ausmacht - weiter an Reife und Tiefe gewinnen wird. Stockholm IT Ventures hat mehrere Lösungen für den Handel mit Krypto-Futures entwickelt und baut die entsprechende Infrastruktur auf. 2) In einem stark anziehenden Mark, in dem das Mining wieder profitabel ist, wird das Unternehmen weiters Kapital in das Mining-Programm investieren, um die liquiden Token-Assets zu erhöhen und sie in einer Vielzahl Produkten einzusetzen, um damit die frisch geschürften Assets zu nutzen. Um sich auf diese antizipierten Bedingungen vorzubereiten, werden die Vorbereitungen auf einer Reihe von Hosting-Sites fortgesetzt, und die Gesellschaft richtet zur Vorbereitung dieser Aktivität eine neue interne Einheit ein. Eine kleinere Anzahl von Servern wird als Testumgebung installiert, um sicherzustellen, dass die notwendigen Ressourcen vorhanden und betriebsbereit sind. 3) Das gehostete Mining-Programm wird wie geplant fortgesetzt. Wir sind in finalen Gesprächen mit einer Reihe von Parteien in Bezug auf das Hosting bestehender Servereinheiten auf unserer Infrastruktur. Die Einnahmen aus diesen Hosting-Aktivitäten werden wie geplant mit den Bytemine-Token-Inhabern geteilt. Da Bytemine durch die Platzierung kurzfristig ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt wurden und wie dargestellt die Kernstrategie geändert wurde, hat der Verwaltungsrat entschieden, den Token Crowd-Sale aufzuschieben, bis die Handelsergebnisse eine nachhaltig positive Resultate zeigen. Zu dieser Zeit wird das Unternehmen den geplanten Crowd-Sale starten. Die Möglichkeit für private Investoren an der Testphase teilzunehmen, bleibt jedoch durch den Abruf von Token weiter gewahrt. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung sind der Ansicht, dass diese Strategie die wirtschaftliche Rentabilität von Bytemine sowie den Token gegen ungünstige Marktbedingungen schützt und den bestehenden Token-Inhabern früher einen höheren Wert bietet, aber auch private Investoren vor Verlusten bewahrt. "Vor fast einem Monat bin ich an Bord von Stockholm IT Ventures gekommen, um eine einzigartige Vision umzusetzen, und habe mich dieser aussergewöhnlichen Gelegenheit mit unserem Bytemine ICO verpflichtet", sagte Phillip Nunn, Geschäftsführer der Crypto Division von Stockholm IT Ventures. "Seit dieser Zeit haben wir uns als Unternehmen weiterentwickelt und eine Reihe von Veränderungen umgesetzt, die den Wert für unsere Aktionäre, Partner und andere wichtige Stakeholder erhöht haben. Diese Veränderungen und die adjustierte Strategie sind positive Meilensteine in unserer Entwicklung. Das frühe Investorenvertrauen, das wir während der privaten institutionellen Platzierung erfahren haben, ist eine Bestätigung für unser Team, seine Vision und alle, die sich mit uns auf diese aufregende Reise begeben haben." Nach dem äusserst erfolgreichen Airdrop befindet sich Bytemine im Gespräch mit einigen kleineren Token-Börsen, um den Bytemine-Token (BYTM) in naher Zukunft listen zu lassen. Damit wollen wir diesem Wert Liquidität und Handelsvolumen geben und unseren Investoren, welche die Token via Airdrop erhalten haben, die Möglichkeit geben, diese vor dem Crowd-Sale zu handeln. Über Stockholm IT Ventures AB Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 unter dem Tickersymbol SVAB an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf sauberes, effiziente und kostengünstiges Kryptowährungs-Mining und -Produktion sowie auf die Blockchain-Technologie. Alle Miningaktivitäten nutzen saubere und nachhaltige Energie aus Wasserkraftwerken in Nordeuropa und eine Rechnertechnologie, die weniger Wärmeenergie erzeugt als herkömmliches Bitcoin-Mining. Die Stockholm IT Ventures-Aktie ist eine grüne Investition in die Kryptowährungstechnologie. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.stockholmit.co. Sie können sie auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn finden. Details zum Bytemine (BYTM) -Token und dem White Paper des Unternehmens finden Sie hier: www.bytemine.io. Medienkontakte: Vibrate Communications für Stockholm IT Ventures leslie@vibratecommunications.com tyrone@vibratecommunications.com 03.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienkontakte: Vibrate Communications für Stockholm IT Ventures leslie@vibratecommunications.com tyrone@vibratecommunications.com 03.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

