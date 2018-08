Pfizer (WKN:852009) hat am Dienstag vor Handelsstart seine Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt gegeben. Wie gut waren die Ergebnisse? Ziemlich gut in einigen Punkten, aber mittelmäßig in anderen. Der bedeutende Arzneimittelhersteller meldete im zweiten Quartal einen Umsatz von 13,5 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 4 % gegenüber dem Vorjahr. Das operative Umsatzwachstum von Pfizer betrug jedoch nur 2 % gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn des Unternehmens lag mit fast 3,9 Mrd. US-Dollar um 26 % über dem Vorjahreswert. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 21 % auf 0,81 US-Dollar. Pfizer übertrifft die Schätzungen der ...

