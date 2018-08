94 Prozent der Anteile befinden sich bereits im Besitz der Hanwha Solar Holdings. Damit könnte das Photovoltaik-Unternehmen schon mal wieder privatisiert werden. Nach Angaben der US-Börsenaufsicht könnte der Kauf der ausstehenden Aktien rund 92 Millionen US-Dollar kosten.Die Führung des in den USA-gelisteten Photovoltaik-Unternehmens Hanwha Q-Cells prüft derzeit einen Vorschlag der Muttergesellschaft Hanwha Solar Holdings, das Unternehmen zu privatisieren. Die in Korea ansässige Muttergesellschaft, eine Tochter der Hanwha Chemical Corp. hat ein Angebot in Höhe von 9,00 US-Dollar pro US-Aktie (ADS) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...