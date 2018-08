Mit dem ersten Publikumsfonds der USA startete 1924 die Erfolgsgeschichte von MFS und auch heute noch prägt das Bostoner Traditionshaus die Finanzwelt mit. Sein Markenzeichen ist ein langfristiger Investmentansatz.Während der Assetmanager MFS, kurz für Massachusetts Financial Services, in den USA mit einer breiten Fondspalette am Markt fest etabliert ist, dürften Anleger hierzulande noch recht wenig Berührungspunkte mit dem Traditionsunternehmen haben. MFS wurde 1924 in Boston gegründet und legte noch im gleichen Jahr den ersten Publikumsfonds Amerikas auf. Damit war die Idee, einer Vielzahl von Privatanlegern den Zugang zu einem diversifizierten und professionell gemanagten Portfolio ab überschaubaren Investitionssummen zu bieten, geboren. Mit diesem damaligen Novum zählt MFS somit zu den Pionieren in der Fondsbranche. Mittlerweile ist das Unternehmen mit einer Vielzahl an Investmentfonds auf verschiedensten Teilmärkten von Aktien- über Multi-Asset- und Rentenfonds bis hin zu regional fokussierten Fonds aktiv und verwaltet insgesamt ein Vermögen in Höhe von 391 Milliarden Euro (MFS, Stand: 31. März 2018).

