Die Kurzmeldungen aus der Sachwertbranche: Neues Beteiligungsangebot der Hahn-Gruppe gestartet, die One Group veröffentlicht eine Leistungsbilanz, die HTB-Fonds schütten planmäßig aus und die DFV Deutsche Fondsvermögen hat ein Hotel erworben.Hahn: Pluswertfonds 172 - SB-Warenhaus Witten in Platzierung gestartetDie Hahn-Gruppe setzt mit dem Pluswertfonds 172 ihre beliebte Fondsreihe fort und bietet Anlegern aktuell die Chance, sich an einem Warenhaus in Witten (Metropolregion Ruhr) zu beteiligen. Beim Fondsobjekt handelt es sich um ein seit mehr als 20 Jahren etablierten Lebensmittel-Versorgungsstandort. Mieter ist "real". Der Festmietvertrag hat eine Laufzeit bis zum 30. September 2029 (plus zwei Verlängerungsoptionen); der Fonds wurde mit einer Laufzeit von 14 Jahren bis zum 31. Dezember 2032 konzipiert. Die Mindestanlagesumme beträgt 20.000 Euro.

