Donnerstag, 9. August 2018, 20.15 Uhr



Hitzeperioden, verheerende Stürme und Überflutungen: "wissen aktuell: Wetter extrem" widmet sich am Donnerstag, 9. August 2018, um 20.15 Uhr in 3sat den Auswirkungen von extremen Wetterereignissen auf die Menschen und zeigt, wie sie sich schützen können. Die Dokumentation begleitet Wissenschaftler, die Blitze gezielt entladen wollen, beobachtet im Labor die Entstehung von Wassertropfen und sucht von der Arktis bis in die Karibik nach Spuren des Klimawandels.



Wetterereignisse wie Orkane, Hagel und Hitzewellen stellen Gesellschaft und Forschung vor große Herausforderungen - vor allem dann, wenn solche Wetterlagen immer häufiger vorkommen. Darauf müssen sich Wissenschaft, Politik, Behörden und Hilfsorganisationen vorbereiten.



Oft könnten sich Menschen bei einer rechtzeitigen Warnung noch in Sicherheit bringen - deshalb arbeiten Forscher an verbesserten Vorhersagemethoden. Präzise Vorhersagen sind auch für die Wirtschaft wichtig, denn viele Wirtschaftsprozesse sind zu einem großen Teil vom Wetter abhängig. Aber obwohl weltweit Satelliten und Wetterwarten ständig Hunderte von Supercomputern mit Wetterdaten füttern, treffen Vorhersagen immer wieder nicht ein. Wie kommt das?



