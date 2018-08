- Termine vom 6. bis 12. August - === M O N T A G, 6. August 2018 *** 06:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 2Q, London 07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 2Q, Augsburg 07:00 DE/Hypoport AG, ausführliches Ergebnis 1H, Berlin 07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg 07:30 DE/Xing SE, Ergebnis 1H, Hamburg 07:30 DE/QSC AG, Ergebnis 2Q, Köln *** 08:00 DE/Auftragseingang Juni *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Juni 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland August 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im Juli *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 1H, Hamburg 18:15 DE/Patrizia Immobilien AG, ausführliches Ergebnis 1H, Augsburg D I E N S T A G, 7. August 2018 *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 2Q (10:30 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, Ergebnis 2Q, Bonn *** 07:00 DE/Uniper SE, Ergebnis 1H, Düsseldorf 07:00 DE/Grammer AG, Ergebnis 1H, Amberg 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 2Q, Mailand 07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 2Q, Dettingen 07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 1H, Martinsried 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1H, Wiesbaden 07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juni *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Juni *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 1H (10:30 Telefonkonferenz), Hamburg *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 1H, Herzogenaurach *** 08:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 2Q (09:00 Telefonkonferenz), Berlin 08:00 DE/secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H, Essen 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q, Frankfurt 08:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 2Q, München 11:00 DE/Fintech Group AG, HV, Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 17:40 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H, Mailand *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q, Burbank M I T T W O C H, 8. August 2018 01:50 JP/BoJ, Kurzfassung des Protokolls der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 30./31. Juli *** 05:00 CN/Handelsbilanz Juli 06:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 2Q, Zaandam *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 1H, Frankfurt *** 07:00 DE/Brenntag AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Essen 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 07:30 DE/Eon SE, Ergebnis 1H (09:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 2Q (09:30 PK), München 07:30 DE/Tom Tailor Holding AG, Ergebnis 1H, Hamburg *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Linz *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 2Q, Bagsvaerd *** 08:00 GB/Prudential plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 CH/Glencore plc, Ergebnis 1H, Baar 08:55 DE/Schaltbau Holding AG, Ergebnis 1H, München *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC), PK zur Tarifsituation bei Ryanair, Frankfurt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Juni 14:45 US/Fed, Rede von Richmond-Fed-Präsident Barkin (2018 stimmberechtigt im FOMC), Roanoke *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 18:15 DE/Freenet AG, Ergebnis 2Q, Büdelsdorf 23:00 US/Liberty Global Inc, Ergebnis 2Q, Englewood D O N N E R S T A G, 9. August 2018 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juli *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 2Q, Zürich *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Bonn *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 3Q, Duisburg/Essen *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz), Darmstadt *** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 3Q (07:30 Telefonkonferenz für Agenturen; 08:30 Telefonkonferenz), Hannover *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1H, Niestetal *** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 3Q, Hamburg *** 07:00 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 2Q, Hamburg 07:00 DE/Evotec AG, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg 07:00 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1H, Stuttgart 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1H, Oldenburg 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1H, Landsberg 07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 1H, Grünwald 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz), Duisburg *** 07:15 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 2Q, Hannover *** 07:15 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q, Köln *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 2Q, Herzogenaurach *** 07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 2Q, Hamburg *** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Jena *** 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 2Q (14:30 Telefonkonferenz), Stuttgart 07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 1H, Lübeck 07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Wiesloch 07:30 DE/Stada Arzneimittel AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Bad Vilbel 07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1H, München 07:30 DE/OHB SE, Ergebnis 1H, Bremen *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 2Q, Wien *** 08:00 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 2Q, Koblenz 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1H, Cuxhaven 08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 1H, München *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Juli, Frankfurt *** 14:30 US/Erzeugerpreise Juli *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q, New York *** - DE/ifo-Wirtschaftsklima Welt 3Q F R E I T A G, 10. August 2018 *** 01:50 JP/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) *** 07:00 DE/Innogy SE, Ergebnis 1H, Essen *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (09:00 BI-PK in Düsseldorf), Lippstadt 07:00 DE/Bauer AG, Ergebnis 1H, Schrobenhausen 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Jena 07:00 DE/TLG Immobilien AG, Ergebnis 1H, Berlin *** 07:05 DE/LEG Immobilien AG, Ergebnis 1H, Düsseldorf 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 2Q, Neckarsulm 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1H, Hamburg *** 08:45 FR/Industrieproduktion Juni 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:30 GB/Industrieproduktion Juni *** 10:30 GB/BIP Juni *** 10:30 GB/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Handelsbilanz Juni *** 14:30 US/Verbraucherpreise Juli *** 14:30 US/Realeinkommen Juli - DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1H, Stuttgart - EU/Ratingüberprüfung für Bosnien-Herzegowina (Moody's), Griechenland (Fitch), Irland (DBRS), Litauen (Fitch und Moody's), Niederlande (DBRS), Slowenien (Fitch) S O N N T A G, 12. August 2018 19:10 DE/ZDF, Sommerinterview mit AfD-Chef Gauland, Berlin ===

