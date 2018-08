In den USA hat sich der Arbeitsmarkt im Juli weiter robust entwickelt. Die Arbeitslosenquote sei um 0,1 Prozent auf 3,9 Prozent gesunken, teilte das amerikanische Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten mit diesem Rückgang gerechnet.

Damit liegt die Arbeitslosigkeit nur knapp über dem 18-Jahres-Tief, das im Mai bei einer Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent erreicht worden war. Seit Anfang 2010, also kurz nach der schweren Wirtschafts- und Finanzkrise, hat sich die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt kontinuierlich verbessert. Experten sprechen bereits von einer Vollbeschäftigung in den USA. Unternehmen haben zunehmend Schwierigkeiten geeignetes Personal zu finden./jkr/jsl/fba

AXC0161 2018-08-03/14:45