Frank Stauss hat die Wahlkämpfe von Gerhard Schröder, Olaf Scholz und vielen anderen begleitet. Jetzt soll er der SPD bei der Europawahl 2019 helfen.

Im Europawahlkampf 2019 setzt die SPD auf den Wahlkampfprofi Frank Stauss, der seit Juli mit Mathias Richel die Agentur Richel-Stauss betreibt. Das teilte die Agentur am Freitag in Berlin mit. Der 53-jährige Stauss, der seit 35 Jahren SPD-Mitglied ist, hat schon über ein Dutzend Wahlkämpfe für die SPD begleitet, darunter den von Kanzler Gerhard Schröder 2005, von Olaf Scholz in Hamburg und von Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz.

