Es ist ein gutes Zeichen für den Dax, dass die Kursrückschläge trotz Handelsrisiken und Auto-Aktien überschaubar ausfallen. Womöglich übersteht der deutsche Markt den gefährlichen Spätsommer besser als erwartet.

Die Sommer-Rally läuft - nicht im Dax, dafür aber bei Apple. Der Unterschied ist gar nicht so groß. Apple allein ist an der Börse so viel wert wie drei Viertel des gesamten Dax. Und würde man dazu noch Amazon packen, wo die Kurse ebenfalls unter Dampf stehen, wäre das weit mehr als der Dax.

Dass Apple und Amazon - und bei Microsoft und Google/Alphabet ist die Situation auch nicht viel schlechter - strategisch, operativ und als Aktie so erfolgreich sind, ist für den Dax ein Vorteil. Wenn die größten und erfolgreichsten Unternehmen weltweit so gut laufen, wird es an den Weltbörsen keine Baisse geben. Dann wird auch der Dax nicht zusammenbrechen.

Dieser Rückhalt ist wichtig. Denn der Dax hat durch seine schwache Entwicklung in den vergangenen Tagen empfindlich an Boden verloren. Weder hat er die 200-Tage-Linie (aktuell um 12.760 Punkte) nachhaltig überschritten noch seinen Spielraum bis 13.000 Punkte ausgenutzt. Ein solches Versagen ist ein Schwächezeichen - und das wiederum könnte gefährlich werden, wenn der Dax den statistisch schwachen Monaten September und Oktober immer näherkommt. Je angeschlagener die Verfassung eines Marktes vor einer Korrekturphase ist, desto größer ist das Kursrisiko in dieser Korrekturphase.

Offene Flanke bleibt der Handelsstreit. Der schaukelt sich derzeit vor allem zwischen den USA und China hoch. Deutsche Unternehmen sind davon direkt betroffen. Das zeigt die akute Schwäche der Auto-Aktien. Und da keine andere Volkswirtschaft und kein Aktienmarkt weltweit so von der (klassischen) Autoindustrie abhängt, hat es den Dax nun abermals besonders erwischt. Der deutsche Aktienmarkt ist derzeit sogar schwächer als der europäische Stoxx 600. Trost für Börsianer: Der Dax ist so angeschlagen, weil er von seiner spezifischen Autolastigkeit nach unten gezogen wird und nicht von einer weltweiten Tendenz à la Baisse.

Siemens und BASF werden zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...