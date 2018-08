Wien (www.fondscheck.de) - Fidelity Investments prescht in seinem Heimatmarkt USA mit einem Angebot vor, das Anleger eigentlich nicht ablehnen können, so die Experten von "FONDS professionell".Der Asset Manager biete ab sofort zwei Indexfonds für Privatkunden an, die keine Gebühren erheben und kein Mindestinvestment vorsehen würden. Die beiden Portfolios hätten die Null-Gebühren auch im Namen: Der Fidelity Zero Total Market Index Fund bilde die Entwicklung von rund 2.500 US-Aktien ab. Der Fidelity Zero International Index Fund umfasse die Aktien großer, kleiner und mittlerer Unternehmen aus anderen Industrienationen. ...

