Leckere Smoothies - die coole Erfrischung

Egal ob warme oder kalte Jahreszeit - es ist immer besonders wichtig, viele Vitamine zu sich zu nehmen. Die marktEINBLICKE-Redakteure tun dies besonders gerne mithilfe von Smoothies. Sie sind gesund, einfach zuzubereiten und vor allem: sie schmecken!

Die Deutschen hat ein Gesundheitstrend erfasst. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Bewegung. Dabei muss es nicht immer ein Fitness-Studio sein. Eine Runde Jogging, Fahrradfahren oder ein Spaziergang helfen bereits. Ein weiterer Aspekt ist natürlich die Ernährung. Besonders leicht und vitaminreich soll sie sein. Was gibt es da besseres als die immer mehr in Mode kommenden Smoothies. Allerdings sollte man bei Fertigprodukten vorsichtig sein. Sie können viel Zucker enthalten. Besser ist es, den heimischen Mixer anzuschmeißen.

Als ich mir meinen ersten Mixer zugelegt habe, beging ich einen Anfängerfehler. Im Elektrofachhandel griff ich zum günstigsten Modell. Marken sollen hier nicht genannt werden. Die einfachsten Smoothie-Rezepte bekommt er auch ganz gut hin. Die Früchte oder das Obst werden in den meisten Fällen ordentlich zerkleinert. Allerdings gibt es viele spezielle Früchte, bei denen er aufgeben muss. Die Dattel ist zum Beispiel so eine Frucht, die mit etwas Milch und Zimt einen leckeren Smoothie erzeugt, jedoch einige Ansprüche an den Mixer stellt.

Wenn also der passende Mixer zu Hause steht, kann der Spaß beginnen. Bei den Kreationen sind kaum Grenzen gesetzt…

Bei der Zubereitung eines Smoothies kann man wenig falsch machen. Obst und Gemüse können nahezu beliebig ausgetauscht werden. Als Flüssigkeiten kommen sämtliche Milchsorten, Säfte, aber auch Wasser in Frage. Die Banane ist fast allgegenwärtig. Kann aber auch weggelassen werden. Ein Schuss Honig, Zimt oder Limette sorgen für den zusätzlichen Geschmackskick, während zum Beispiel Haferflocken für die nötige Dickflüssigkeit sorgen. Außerdem setzen sie ihre Energie im Körper über einen längeren Zeitraum frei. Man fühlt sich länger satt. Vor allem im Hinblick auf den Gesundheits- und Fitnessaspekt wichtig. Nüsse gehören entsprechend auch dazu. Und dann kann es auch schon losgehen…

Den vollständigen Artikel lesen ...