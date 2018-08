Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Freiburg (pts022/03.08.2018/15:00) - Als Partner von United Planet hat Bank Media auf Basis der Software Intrexx eine Intranet-Lösung speziell für Banken entwickelt. Das Portal ist bundesweit eines der 50 besten digitalen Projekte 2018. Die Bank Media GmbH Unternehmensgruppe ist einer von mehr als 100 Partnern der United Planet GmbH, die mit der Software Intrexx Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützt. Auf der Grundlage der Low-Code-Development-Plattform Intrexx hat Bank Media ein branchenspezifisches Intranet für Banken erarbeitet. Das Bank Media Intranet & Digital Working Portal hat sich für den Digital Leader Award beworben - dem Preis für die besten digitalen Transformationen in Unternehmen. Es gehört bundesweit zu den 50 besten Digitalprojekten 2018. Diese Leistung zeigt einmal mehr: Tolle Partner mit tollen Projekten, das zeichnet United Planet aus. Neue Software für Banken Bank Media hat den Bedarf erkannt, Finanzinstitute auf ihrem Weg in die digitale Transformation zu begleiten. Der Dienstleister ist seit mehr als 30 Jahren auf die Bankenbranche spezialisiert und wurde deshalb frühzeitig darauf aufmerksam, dass Finanzinstituten eine flexible und innovative Intranetlösung fehlt. Schnell war klar: Eine branchenspezifische Kommunikationsplattform muss her. Als Partner von United Planet hat es sich Bank Media zur Aufgabe gemacht, hierbei Abhilfe zu schaffen. Intrexx als Basis für das neue Kommunikationsportal Ihr auf Intrexx basierendes Portal lässt sich intuitiv bedienen. Es liefert Finanzinstituten eine interne Kommunikationsplattform, die ihrer Corporate Identity entspricht und ihren speziellen Bedürfnissen gerecht wird. Egal ob klassisches Intranet, Social Collaboration oder digitale Arbeitsplattformen - das Portal kann vielfältig eingesetzt werden, um die Prozesse von Finanzinstituten zu erleichtern und zu digitalisieren. Hierfür werden verschiedene Apps als Key Features angeboten, wie z.B. das Unternehmenshandbuch. Dass die entwickelte Lösung auf Intrexx aufbauen musste, lag für Lothar Baldus, den Geschäftsführer von Bank Media, auf der Hand: "Wir haben uns ganz bewusst für Intrexx entschieden. Denn es gibt wohl keine Software, die sich so flexibel den individuellen Anforderungen von Banken anpassen lässt und gleichzeitig so einfach bedienbar ist." Auch die Kunden von Bank Media sind mit dem neuen internen Portal sehr zufrieden. Daher steht für den Dienstleister fest, dass sie den nun eingeschlagenen Weg gezielt weitergehen möchten, um noch mehr Finanzinstitute bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Weitere Informationen unter: http://www.intrexx.com und http://www.bankmedia.de (Ende) Aussender: United Planet GmbH Ansprechpartner: Ralf Bachmann Tel.: +49 761 20703-402 E-Mail: ralf.Bachmann@unitedplanet.com Website: www.unitedplanet.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180803022

