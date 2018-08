Die US-Sanktionen gegen türkische Minister sind eigentlich bloße Symbolpolitik, setzen die türkische Wirtschaft aber dennoch massiv unter Druck. Eskaliert der Konflikt, steht auch die EU vor Problemen.

Auf die scharfen Worte folgt der Deeskalationsversuch: Die USA und Türkei bemühen sich um die Lösung der aufgekommenen Streitfragen. So zumindest lauten die offiziellen Statements von US-Außenminister Mike Pompeo und seinem türkischen Kollege Mevlüt Cavusoglu am Rande eines Asean-Treffens in Singapur. "Konstruktiv" sei das letzte Gespräch gewesen, heißt es von US-Seite. Mit Sanktionen und Drohungen werde nichts erreicht, erklärte Cavusoglu. Der Dialog und die enge Zusammenarbeit würden jedoch fortgesetzt.

Stunden zuvor klang das noch anders. Die Türkei warf der US-Regierung eine "feindselige Haltung" vor, kündigte Vergeltung an. Auslöser für den Streit sind Sanktionen, die die USA gegen zwei türkische Minister verhängt hatte, weil der evangelikale Pfarrer Andrew Brunson aus den USA seit zwei Jahren in der Türkei wegen Terrorvorwürfen inhaftiert ist und aktuell unter Hausarrest steht.

Die Sanktionen kommen für die Türkei zur ungünstigsten Zeit. Obwohl sie sich erst einmal nur gegen zwei Minister aus dem Kabinett Erdogans richten und keineswegs gegen die türkische Wirtschaft, treffen sie das Land ins Mark. Nach ...

