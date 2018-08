Die Commerzbank hat das Kursziel für MTU nach Zahlen von 187 auf 198 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerksbauer laufe in einem guten Umfeld auf Hochtouren, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe die Umsatzerwartungen im zweiten Quartal vermutlich wegen höherer Triebwerksverkäufe und einem besseren Ersatzteilgeschäft übertroffen./mis/la Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0165 2018-08-03/15:52

ISIN: DE000A0D9PT0