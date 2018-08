Basel - Der Reise-Detailhändler Dufry hat im ersten Halbjahr 2018 beim Umsatz weiter zugelegt. Allerdings gelang dem Unternehmen wegen unerwartet hoher Steuern der Sprung in die Gewinnzone nicht, was für deutliche Abgaben an der Börse sorgte. Einen konkreten Ausblick gibt Dufry traditionell nicht, der Blick in die Zukunft ist aber positiv.

Die Verkäufe stiegen um 7,2 Prozent auf 4,10 Milliarden Franken, entsprechend einem organischen Wachstum von 5,5 Prozent, wie Dufry am Freitag mitteilte. Der Bruttogewinn kletterte um 7,7 Prozent auf 2,45 Milliarden, die Marge verbesserte sich leicht auf 59,8 Prozent von 59,5 Prozent. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA legte um 13 Prozent auf 464,1 Millionen zu und erreichte damit einen Rekordwert.

Dufry verringerte den Verlust (nach Minderheiten) mit 9,6 Millionen nach einem Fehlbetrag von 24,9 Millionen Franken im Vorjahr zwar weiter, erreichte aber die schwarzen Zahlen nicht. Unter anderem sorgen Einmaleffekte sowie Änderungen durch den Hudson-IPO für eine Steuerbelastung von 46,8 Millionen nach gerade einmal 0,6 Millionen im Vorjahr.

Derweil sei das Effizienzprogramm BOM auf Kurs ...

