Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. Es ist offensichtlich, dass man in der Krise kaufen sollte. Doch das gilt nicht nur für die Börse insgesamt, sondern auch für Branchen. Am Beispiel von L Brands zeigen wir Ihnen, wie Herdentrieb und Kreditzyklen die Kurse beeinflussen.

Den vollständigen Artikel lesen ...