Peking droht mit Gegenmaßnahmen, sollten die USA Zölle auf chinesische Einfuhren erheben. Je nach Produkt drohen Zölle bis zu 25 Prozent.

China will bei neuen US-Zöllen auf seine Produkte mit Gegenmaßnahmen reagieren. Das chinesische Handelsministerium kündigte am Freitag an, die Regierung werde gegebenenfalls auf Einfuhren von US-Produkten im Handelsumfang von 60 Milliarden Dollar neue Abgaben erheben. Je ...

