Sie läuft wieder und sie läuft wie wild: Die Aktie von Dialog Semiconductor (WKN: 927200) kennt am Freitag kein Halten mehr und schießt +6% ins Plus. Kurstreibend wirken neben den gestern präsentierten Q2-Zahlen positive Analystenstimmen wie auch die "neue, alte" Ankündigung vom 31. Juli, sich nach neuen Übernahmezielen umzusehen. Wir erinnern uns:

Am Anfang allen Übels stand der Apple-Exit, der seit November vergangenen Jahres zu den Kursturbulenzen geführt hat, von denen sich Dialog bis heute nicht erholt hat. Hinter der Ankündigung steckt der Wunsch des Dialog-Managements nach einem Strategieschwenk. Die jüngsten Stimmen aus dem Hause Dialog legen nahe, dass der TecDax-Konzern nun auf die ganz großen Zukunftstrends Elektromobilität und Internet of Things setzt. Zuerst aber ein Blick auf die jüngsten Zahlen.

Ein Blick auf die Zahlen

Die gestern präsentierten Zahlen zum Q2 lesen sich überwiegend gut - und konnten sogar die Erwartungen des Unternehmens toppen.

Der Umsatz von 296 Mio. US$ (+16%) liegt leicht über dem Mittelwert des kommunizierten Mai-Zielkorridors, der Profit bei 18,1 Mio US$ (Gewinn pro Aktie 0,23 US$).

Synaptics ...

