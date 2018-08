Der schweizerisch-italienische Architekt Marco Serra hat in Zusammenarbeit mit dem Büro Licht Kunst Licht ein Lichtkonzept für die Tiefgarage entwickelt.

Inspiriert durch die berühmte Architektur Lina Bo Bardis in Brasilien, wird der unterirdische Raum mit länglicher Ausdehnung umlaufend durch gewellte Sichtbetonwände begleitet, während die Sichtbetondecke und der PU Gussboden in tiefem Blau eingefärbt sind. »Unterirdische Räume vermitteln selten das Gefühl von Wohlbefinden und guter Orientierung. Der fehlende Bezug zur Außenwelt ist ein wesentlicher Grund dafür«, äußert Marco Serra und führt weiter aus: »Wir haben daher die Fahrradgarage als zusammenhängende Halle mit einer übersichtlichen Perimeterwand konzipiert. Sie wurde als Vorhangwand aus gewelltem Beton ausgeführt, welche durch ihre Vibration und Lichtbrechung dem Nutzer eine gute Orientierung und ein angenehmes Schauen ermöglicht. Ebenso wie in einem oberirdischen Gebäude ist so eine Fassade entstanden, die trotz fehlender Aussicht einen Bezug zur Außenwelt gibt.«

Die organische Formensprache der Wellenwand setzt sich in 16 großen, kreisrunden Deckenrücksprüngen fort, welche die relativ niedrige Deckenhöhe von 2,80 m im Verhältnis zum hallenartigen Raum spürbar erhöhen. »Mit den großen Lichtfeldern wollten wir die Assoziation zu Oberlichtern herstellen. Die kassettenartigen Vertiefungen im Beton ermöglichten die Gestaltung von übergroßen, runden Leuchtvolumina«, erläutert Marco Serra.

»Die Idee, die zylindrischen Deckenrücksprünge als Ort für das Licht zu verwenden und mit überdimensionalen Lichträdern zu füllen, ist in enger ...

