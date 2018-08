Die Finanzhilfen sollen vor allem für zusätzliche Sicherheitskräfte ausgegeben werden. Spanien ist das neue Hauptziel für Migranten aus Afrika.

Angesichts der stark steigenden Migrantenzahlen an der spanischen Mittelmeerküste hat die EU-Kommission der Regierung in Madrid neue Finanzhilfen gewährt. Um zusätzliche Sicherheitskräfte in den Süden des Landes schicken zu können, stünden nun weitere drei Millionen Euro zur Verfügung, sagte eine Sprecherin am Freitag ...

