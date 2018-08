SINGAPUR (IT-Times) - Der Ride-Hailing Service und Mobility-Anbieter Grab hat in einer laufenden Finanzierungsrunde bislang insgesamt zwei Mrd. US-Dollar von Investoren erhalten. Grab erhält in einer weiteren Finanzierungsrunde zwei Mrd. US-Dollar für die Expansion in Südostasien. Dort hatte das Unternehmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...