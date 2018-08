Mainz (ots) - Die rheinland-pfälzische CDU-Landesvorsitzende und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat sich im "SWR Aktuell"-Sommerinterview zu aktuellen Fragen geäußert. So hält sie bei der Entschädigung von Dürre-Schäden an ihrem Zeitplan fest - trotz immer lauterer Forderungen von Landwirten, Viehhaltern und zuletzt auch von Waldbesitzern. Sie hatten am Morgen von einer "Jahrhundertkatastrophe" gesprochen. Wörtlich sagte Klöckner im Gespräch mit Moderator Sascha Becker: "Die Länder machen sich ein Bild vor Ort und melden das dem Bund. Und wo wir jetzt wirklich schneller helfen müssen, da geht es um die viehhaltenden Betriebe, denn das Futtermittel ist knapp. Da wird schon das Futter für den Winter verfüttert und insofern müssen wir da flankierend zur Seite stehen." Für die übrige Landwirtschaft verwies Klöckner darauf, man wolle mit Hilfen bis zur endgültigen Erntebilanz Ende August warten.



Klöckner will Einführung von staatlichem Tierwohl-Label vorantreiben



In der Diskussion um die Einführung einer Tierwohl-Kennzeichnung will sich Julia Klöckner nicht von den Discountern und deren eigenen Labeln treiben lassen. Gründlichkeit gehe vor Symbolpolitik. Am Ende wolle sie mit dem Label Vorreiter in Europa für mehr Tierwohl sein. Sie habe bereits einen Gesetzentwurf in die Ressortabstimmung ins Kanzleramt gegeben. Klöckner wörtlich: "Es geht nicht um irgendeine Kennzeichnung. Was Discounter machen, ist in ihrem eigenen Interesse, mit eigenen Kriterien, die sehr unterschiedlich sind. Was ich vorhabe, ist ein staatliches Label, eine Kennzeichnung mit verlässlichen, überprüfbaren Kriterien."



Kritik am "Schulschließungsprogramm" der Landesregierung



Angesprochen auf das Projekt von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD), kleine Grundschulen im Land überprüfen zu lassen, und die damit verbundenen, aktuellen Gerichtsentscheidungen, erklärte die CDU-Landesvorsitzende: "So kann man nicht mit Menschen umgehen, denn da wurden 41 Grundschulen willkürlich rausgesucht zur Überprüfung, dann blieben noch vier Schulen übrig und das Gericht hat ja auch Stopp-Schilder hingehalten." Die rheinland-pfälzische CDU verfolge eine andere Strategie: "Unser Konzept ist das der Kombiklassen, der Kombischulen, der innovativen Schulen. Und wir müssen ein Schulkonzept in ein Demographie-Konzept des Landes einbauen, und wir kümmern uns um die ländlichen Räume, und wenn man im ländlichen Raum die Schulen schließt, dann schließt man auch ein Stück Zukunft ab."



Das ausführliche Interview mit Julia Klöckner sendet "SWR Aktuell Rheinland-Pfalz" heute (3.8.) ab 19:30 Uhr im SWR Fernsehen. Das Gespräch führte Sascha Becker.



Zitate gegen Nennung der Quelle "SWR Aktuell" frei. Pressekontakt: Wolf-Günther Gerlach, Tel. 06131 929 33293, wolf-guenther.gerlach@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2