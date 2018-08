Zur Situation in der Türkei sagte Thede Rüst, Leiter der Emerging Markets Debt Management bei Skandinaviens größter Bank Nordea, am Mittwoch in Kopenhagen vor Bloomberg-Journalisten: "Es könnte sogar ein wenig außer Kontrolle geraten". Rüsts Aussage ist im Vergleich zu den üblichen eher zurückhaltenden Statements von europäischen Top-Bankern nahezu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...