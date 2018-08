Berlin (ots) - Der thüringische CDU-Vorsitzende Mike Mohring schließt eine Zusammenarbeit mit der AfD nach der Landtagswahl 2019 in seinem Bundesland zu 100 Prozent aus. Das sagte Mohring im Interview mit dem in Berlin erscheinenden "Tagesspiegel" (Samstagsausgabe). "Einige AfD-Politiker stehen inzwischen außerhalb des gesellschaftlich opportunen Rahmens", sagte Mohring. Schon jetzt gebe es keine gemeinsamen Anträge mit der AfD im Landesparlament, "mit einer solchen eigenständigen Positionierung sind wir in den vergangenen vier Jahren ganz gut gefahren".



Das Interview im Wortlaut: https://www.tagesspiegel.de/22877656.html



