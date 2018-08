Die Dialog Semiconductor-Aktie ist in den vergangenen Monaten von den meisten Anlegern verschmäht worden, denn der größte und zugleich wichtigste Kunde Apple wird in Zukunft weniger Produkte von Dialog abnehmen. An der großen Abhängigkeit von Apple wurde immer wieder Kritik geäußert, das Management vertröstet die Anleger jedoch immer weiter.

Aktuelle Entwicklungen der Aktie: Gut vom Jahrestief weggekommen!

Das Jahrestief wurde in der Schwächephase Anfang Juli erreicht. Die Aktie von Dialog ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...