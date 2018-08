Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag praktisch unverändert geschlossen, wobei vor allem die nach Zahlen schwachen Swiss Re und Novartis den Gesamtmarkt bremsten. Die insgesamt wenig bewegte Kurzwoche brachte per Saldo ein kleines Minus ein. Im orientierungslosen Geschäft am Berichtstag kamen die Kurse am Nachmittag leicht unter Druck, nachdem China Gegenmassnahmen auf die von den USA angedrohte Ausweitung der Zölle angekündigt hatte. Das Thema bleibe den Marktakteuren also erhalten, hiess es in Marktkreisen. Da man sich ein bisschen an das Hin und Her gewöhnt habe, seien die Reaktionen der Aktienmärkte aber eher moderat.

Konjunkturseitig stand der monatliche Arbeitsmarktbericht aus den USA im Fokus, der insgesamt als etwa neutral eingeschätzt wurde. Die US-Wirtschaft hat im Juli zwar weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Angesichts der Vollbeschäftigung in den USA sei die Zahl neu geschaffener Stellen aber gut, hiess es dazu. Grundsätzlich blieb die Stimmung an den Märkten aber verhalten: "Nach dem satten Anstieg vom Juli und angesichts der nicht weichenden politischen Unsicherheiten fehlen die Treiber für weitere Kursanstiege", meinte ein Händler.

Der Swiss Market Index (SMI) zog schliesslich um 0,03 Prozent auf 9'158,0 Punkte an. Auf Wochensicht resultierte ein moderates Minus von 0,2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...