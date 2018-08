(shareribs.com) London 03.08.2018 - Für Kupfer und Nickel geht es am Freitag erneut etwas nach oben. Nach den teils deutlichen Korrekturen in den letzten Tagen kommt es zu einer Gegenbewegung. Der Handelsstreit begrenzt aber weiterhin jegliche Erholung. Die Entspannung im US-Handelsstreit mit China währte nur kurz und wurde in dieser Woche vom Weißen Haus jäh beendet. Die Importzölle, die Washington ...

Den vollständigen Artikel lesen ...