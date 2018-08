Produkte bieten zusätzliche Erleichterung für täglich selbstkatheterisierende Benutzer

PALO ALTO, Kalifornien), ein Medizingerätehersteller, der sich auf die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Blasenerkrankungen spezialisiert hat, hat den Ausbau seiner Produktreihe von intermittierenden Blasenkathetern durch die neuen Katheter CompactCath Coudé und OneCath. bekanntgegeben. Die neuen CE-gekennzeichneten und von der amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA zugelassenen Geräte sind bei verschiedenen Distributoren, Großhändlern und direkt unter www.compactcath.comerhältlich.

"Seit dem Start der Marke CompactCath haben wir überwältigende positive Rückmeldungen von Anwendern und Medizinern erhalten, die die berührungslose Einführung, Diskretion, Tragbarkeit und Benutzerfreundlichkeit des Katheters als revolutionär im Vergleich zu den auf dem Markt erhältlichen Kathetern bezeichnen", sagte Naama Stauber Breckler, CEO von CompactCath. "Wir haben außerdem festgestellt, dass neben kompakten Katheterlösungen für aktive Lebensstile auch ein steigender Bedarf an preisgünstigen Kathetern besteht, die nicht der Kosten wegen auf Qualität verzichten, insbesondere für nicht versicherte, unterversicherte und Personen mit hohen Selbstbehalten - deshalb haben wir OneCath entwickelt."

Der OneCath wurde als perfekte Ergänzung für die Produktreihe von intermittierenden Blasenkathetern unter der Bezeichnung CompactCath vorgestellt. Der OneCath ist ein qualitativ hochwertiger Katheter zu einem erschwinglichen Preis, der sowohl mit gerader als auch mit gebogener Spitze für Kinder und Erwachsene erhältlich ist. Er wurde entwickelt, um das Leben von Patienten zu verbessern und einen positiven Beitrag in einer Branche mit ständig steigenden Gesundheitskosten zu leisten. Die Produktreihe CompactCath hat sich dazu verpflichtet, die Verwendung bekannter Karzinogene auf dem medizinischen Markt zu eliminieren. Daher sind Produkte aus der Reihe zu 100 % frei von DEHP, BPA und Kautschuklatex.

Der CompactCath Coudé ist im kompakten Design der CompactCath-Reihe gehalten und bietet im Gegensatz zu herkömmlichen Kathetern eine kleinere, einfachere und diskretere Katheterisierungerfahrung. Er ist der einzige, 16" lange Katheter im Taschenformat mit einer gebogenen Spitze, der in die Handfläche passt und mit einem zu 100 % berührungslosen System, feuerpolierten Ösen, Silikonölschmierung und Abflussregelung ausgestattet ist. Der CompactCath Coudé ist eine willkommene Ergänzung der Produktreihe des Unternehmens, mit der nun auch ein Katheter für diejenigen im Angebot ist, die eine gebogene Spitze benötigen, um ihre Blase erfolgreich zu entleeren. Der CompactCath Coudé wurde entwickelt, um eine einfachere Einführung zu ermöglichen, und ist der erste seiner Art, der über das einzigartige "Case Up, Tip Up"-Design ("Gehäuse oben, Spitze oben") verfügt, das den Katheterisierungsvorgang vereinfacht, da weniger Sichtkontrollen erforderlich sind.

"Bei herkömmlichen gebogenen Kathetern ist es schwierig zu wissen, ob die Spitze in die richtige Richtung zeigt, was für eine korrekte Einführung entscheidend ist", sagte Dr. Daniel Hong, Chief Medical Officer von CompactCath. "Wir haben dieses Problem gelöst, indem wir das Design des Katheters vereinfacht haben. Solange der CompactCath Coudé aufrecht gehalten wird, befindet sich auch die Spitze in der vertikalen, aufrechten Position, so dass der Katheter während des gesamten Katheterisierungsvorgangs korrekt eingesetzt und entfernt werden kann. Dies schafft einen handhabbaren und kontrollierbaren Vorgang, da das Unbehagen und das Risiko eines katheterassoziierten Traumas der Harnröhre stark reduziert werden. Wir haben den ersten Katheter erfunden, der die Notwendigkeit eines Führungsstreifens überflüssig macht, der bei gebogenen Kathetern häufig vorkommt. So wird der Einführvorgang vereinfacht und es dem Anwender ermöglicht, korrekt und sicher zu katheterisieren."

Die CompactCath-Produktreihe bietet jetzt Produkte für jeden Lebensstil und jedes Budget und weist folgende Eigenschaften auf:

CompactCath, gebrauchsfertiger, kompakter Katheter im Taschenformat

OneCath, hochwertiger Katheter zu einem erschwinglichen Preis für Unterversicherte und Personen mit hohem Selbstbehalt

100 % glatte, feuerpolierte Ösen

frei von DEHP, BPA und Kautschuklatex

benutzerfreundliches Design

mit geraden und gebogenen Spitzen in verschiedenen Größen für Männer und Frauen erhältlich

über Distributoren und Großhändler landesweit (USA) erhältlich

Kosten werden von Medicare, Medicaid und den meisten privaten Versicherungen zurückerstattet

Neben der Erweiterung seines Produktportfolios konzentriert sich CompactCath auch auf den Ausbau seiner Marketing- und Markenbekanntheitskampagne, um Katheterbenutzer und Mediziner zu erreichen. Das Unternehmen wird seine Produkte mit seiner ersten klassischen, direkt an Verbraucher gerichteten Werbekampagne mit speziellen TV-Spots, Messen und Anzeigen in Zeitschriften unterstützen, um noch mehr Verbraucher zu erreichen, die von diesen neuen Produkten profitieren können. Die erweiterte Produktreihe wird auf der 48. Jahrestagung der International Continence Society vorgestellt, die vom

28.-31. August 2018 in Philadephia (USA) stattfindet.

Über CompactCath

CompactCath hat es sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern, die infolge von Blasenerkrankungen zur Selbstkatheterisierung gezwungen sind. CompactCath setzt sich aus einem multidisziplinären Team aus Ärzten, Ingenieuren und Katheterbenutzern zusammen, denen Gesundheitsversorgung, Design und Komfort am Herzen liegen. CompactCath wurde 2012 an der Universität Stanford mit dem Ziel gegründet, Medizingeräte für chronisch kranke Patienten zu entwickeln, damit auch sie ein aktives, erfolgreiches und unabhängiges Leben führen können.

