Bis zu vier Astronauten pro Raumschiff will die Nasa 2019 ins All bringen. Dabei helfen soll Elon Musk. Sein Unternehmen SpaceX bekommt dafür einen eigenen ISS-Zugang.

US-Raumschiffe sollen im kommenden Jahr wieder Astronauten ins All bringen. Die Entwicklung amerikanischer Raumschiffe nähere sich diesem Ziel, teilte die Nasa am Donnerstag (Ortszeit) in einem Blogeintrag mit.

Die Raumfahrtbehörde kündigte für April bemannte Testflüge in Zusammenarbeit mit dem Luftfahrtunternehmen SpaceX an. Mitte des Jahres 2019 will sie solche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...