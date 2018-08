PHILADELPHIA , Aug. 03, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spark Therapeutics (NASDAQ: ONCE), ein voll integriertes Gentherapie-Unternehmen, das infrage stellt, dass genetische Krankheiten unvermeidbar sind, gab heute bekannt, dass es von Philadelphia Business Journal zum zweiten Mal in Folge als einer von Philadelphias "besten Arbeitgebern" in der Kategorie der großen Unternehmen ausgezeichnet wurde.

"Es ist ein entscheidendes Jahr für Spark Therapeutics gewesen. Wir haben Patienten unser erstes Produkt zugänglich gemacht und unser Team auf fast 350 Mitarbeiter erweitert", sagte Jeffrey D. Marrazzo, Chief Executive Officer von Spark Therapeutics. "Während unsere Mitarbeiter unterschiedliche Hintergründe haben, verbindet uns eine wahre Leidenschaft und ein echtes Engagement dafür, eine Welt zu schaffen, in der kein Leben durch genetische Krankheiten eingeschränkt ist. Zusammen zu arbeiten, um uns für den Patienten einzusetzen, ist eine Ehre und eine kritische Komponente dessen, was Spark zu einem großartigen Arbeitsplatz macht."

Das Philadelphia Business Journal wählte die Gewinner basierend auf den Antworten der Mitarbeiter auf eine von Quantum Workplace, einem unabhängigen Softwareunternehmen für Mitarbeiterfeedback, durchgeführte Umfrage aus. Die Umfrage "Best Places to Work" bewertet Schlüsselbereiche wie das Arbeitsumfeld, die Kommunikation und Ressourcen, die Effektivität von Managern, die Teamdynamik und das Vertrauen in die Führung.

Bei Spark Therapeutics, einem voll integrierten Unternehmen, das im Bereich Erforschung, Entwicklung und Bereitstellung von Gentherapien tätig ist, stellen wir infrage, dass genetische Krankheiten wie Erblindung, Hämophilie und neurodegenerative Erkrankungen unvermeidbar sind. Wir haben unsere Technologie erfolgreich in der ersten von der FDA in den USA genehmigten Gentherapie für eine genetische Erkrankung angewandt. Derzeit befinden sich drei Programme in klinischen Studien, darunter Produktkandidaten, die viel versprechende frühe Ergebnisse bei Hämophilie-Patienten gezeigt haben.