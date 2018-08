Düsseldorf (ots) - Der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Schwabe, einer der führenden Vordenker eines rot-rot-grünen Bündnisses im Bund, hat den Vorstoß von Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht für die neue Bewegung "Aufstehen" begrüßt. "SPD, Linke und Grüne haben es in den letzen Jahren nicht geschafft, aus gesellschaftlichen und parlamentarischen Mehrheiten eine neue gestaltende Politik zu entwickeln", sagte Schwabe der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Deshalb sei jede Suche nach einer anderen Mehrheitsbasis legitim und auch vernünftig. Schwabe mahnte jedoch mit Blick auf Wagenknechts teils restriktiven Kurs in der Migrationspolitik an: "Jede linke Bewegung muss sich der Aufklärung verbunden fühlen. Ressentiments gegenüber Minderheiten sind damit unvereinbar." Er hoffe, dass das den Initiatoren einer solchen Plattform bewusst sei, sagte Schwabe.



