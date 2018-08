Laut dem Richter hat die Regierung bisher jede Frist und Regelung versäumt. Das Programm soll junge Migranten vor der Abschiebung schützen. Trump hatte Daca beendet.

Ein Bundesrichter in der US-Hauptstadt Washington hat am Freitag die US-Regierung angewiesen, das Daca-Programm zum Schutz junger Migranten wieder in Kraft zu setzen. Nach der Entscheidung von Richter John Bates kann die Regierung laut Medienberichten noch bis 23. August Einspruch einlegen. Nach seinen Worten habe die Regierung bisher jede klare Regelung versäumt.

Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...