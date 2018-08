04.08.2018 Zugemailt von / gefunden bei: ERste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die europäischen Börsen fanden in dieser Woche keine einheitliche Tendenz. Während der DAX Verluste von 2,1% verzeichnete, konnte der ATX die Zugewinne der Vorwoche verteidigen und schloss mit einem leichten Plus von 0,2%. Die jüngste Zolldrohung von US-Präsident Trump an China hat am Donnerstag Spuren an den Börsen und insbesondere dem Automobilsektor hinterlassen. Unterstützung für den heimischen Index lieferten hingegen positiv aufgenommene...

