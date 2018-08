Gutes Design schafft mehr als schöne Oberflächen. Es formt unseren Umgang mit den Dingen, prägt das Image von Marken - und gestaltet über digitale Interfaces die Interaktion mit den Produkten.

Design ist keine Kunst. Auch wenn es manchmal den Anschein hat. Das Kunstauktionshaus Grisebach hat Anfang Juni neben Aquarellen von Emil Nolde und Mischtechniken von Anselm Kiefer auch einen "Schneewittchensarg" von Hans Gugelot und Dieter Rams verkauft, die legendäre Radio-Phono-Kombination der Firma Braun aus dem Jahr 1956. Bei einer Gianni-Versace-Retrospektive in Berlin setzten die Ausstellungsmacher Kleider und Puppen wie Objekte und Statuen in Szene. Und der Möbelhersteller Vitra in Weil am Rhein auratisiert in seinem Museum Stühle, Leuchten und Bestecke, als seien Gebrauchsgegenstände eigensinnig, wie ein Rembrandt oder Rubens, allen praktischen Zwecken enthoben.

Sind sie natürlich nicht. Anders als Kunstwerke gewinnen Designerzeugnisse ihre Stimmigkeit nicht aus sich selbst heraus. Sie begegnen uns nicht als unlösbares "Rätsel" (Theodor W. Adorno) und vermögen uns auch nicht mit einem unbegreifbaren Wahrheitsgehalt zu bezwingen. Stattdessen müssen sie (manchmal verbergend) zeigen, dass sie zu etwas da sind. Müssen ihre Relevanz unter Beweis stellen, ihre Funktion. "Denkt man an die Möbel, auf denen wir sitzen, und an die Typografie der Texte, die wir lesen", schreibt der Philosoph Daniel Martin Feige, so wäre "die Vorstellung seltsam, dass wir die ästhetischen Eigenarten dieser Gegenstände kontemplativ und um ihrer selbst willen wahrnehmen."

Warum also haben Designer so lange versucht, ihr Gestalten und Entwerfen als Teildisziplin der Kunst ...

