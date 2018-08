Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) ist kein normales börsennotiertes Unternehmen. Bei all den Anteilen an allen möglichen Unternehmen und Branchen, von Süßigkeiten bis hin zu Eisenbahnwaggons kann man leicht aus den Augen verlieren, welche Geschäfte wirklich wichtig und welche lediglich Rundungsfehler in den Quartalsberichten sind. Hier ist, was die Aktionäre genau beobachten sollten, wenn das Unternehmen am 3. August den Quartalsbericht veröffentlicht. 1. Können die Versicherer auf Kurs bleiben? Das vergangene Jahr war für Berkshire ungewöhnlich, da die Versicherungssparten des Unternehmens einen seltenen versicherungstechnischen Schaden als Folge von schweren Hurrikan- und Erdbebenschäden erlitten. Einige dieser Verluste wurden im ersten Quartal rückgängig ...

