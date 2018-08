Auf dem Papier haben Buffetts Anteile an Apple einen Wert von 44 Milliarden Dollar. Nach dem kürzlichen Kurssprung der Aktie dürfte dieser nun höher ausfallen.

Apple hat als erstes US-Unternehmen die Marke von einer Billion Dollar Börsenwert geknackt. Die Aktien des iPhone-Herstellers stiegen am vergangenen Donnerstag an der New Yorker Börse um 2,7 Prozent auf 207,05 Dollar - ein Cent mehr, als sie für die Billion benötigt hätten.

Die Erfolge von Apple wirken wie ein selbstverstärkender Effekt. Der Höhenflug des Aktienkurses hat immer mehr Anleger angezogen. Das birgt enorme Risiken, weil das Geschäft mit Smartphones extrem schnell ist und weil zugleich die Erwartungen an Apple ins Unermessliche ...

