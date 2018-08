Das Forschungsinstitut ZEW hat deutsche Energie-Experten befragt. Ergebnis: 80 Prozent erwarten in den kommenden fünf Jahren weiter steigende Strompreise.

Die Stromrechnung ist für viele Haushalte und Unternehmen zunehmend ein Ärgernis. Betriebe zahlen in Deutschland mehr Geld für die Kilowattstunde Strom als in den meisten anderen EU-Staaten, auch für viele Privatleute sind die Entgelte zuletzt kräftig gestiegen. Und Entwarnung für die Zukunft kann derzeit nicht gegeben werden, zeigt das noch unveröffentlichte Energiemarktbarometer des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim. Die Forscher ...

