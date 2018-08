Beim Treffen des südostasiatischen Staatenbundes Asean in Singapur haben sich die Außenminister der USA und Nordkorea kurz ausgetauscht.

Die Außenminister der USA und Nordkoreas, Mike Pompeo und Ri Yong Ho, sind am Rande einer Konferenz in Singapur kurz aufeinandergetroffen. Die beiden Politiker gaben sich am Samstag die Hände, lächelten und redeten kurz miteinander. Zu der Begegnung kam es bei einem Treffen des südostasiatischen Staatenbundes Asean, an dem auch Pompeo und Ri teilnahmen. Der US-Minister hatte erklärt, er habe sich während seines Besuches in Singapur ...

