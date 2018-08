Die neuen Zahlen von Dialog Semi (= Zahlen zum 2. Quartal 2018) sind da! Diese zeigten einen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahresquartal von 16% auf 296 Mio. Dollar. Um das einzuordnen: Am 9. Mai hatte Dialog Semi im Rahmen eines Ausblicks Umsätze von 275 bis 305 Mio. Euro für das 2. Quartal 2018 prognostiziert. Die tatsächlich erreichten 296 Mio. Dollar liegen damit innerhalb dieser zuvor genannten Bandbreite (eher am oberen Ende) und sind damit im Grunde keine Überraschung. In Bezug auf ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...