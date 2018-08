Am Freitag, den 03.08.2018, legte nun auch die Allianz (WKN: 840400) im Rahmen der Berichtssaison die aktuellen Zahlen zum zweiten Quartal 2018 vor. Diese waren in erster Linie geprägt von einem weiterhin moderaten Wachstum, wohlgemerkt auf einem sehr hohen Niveau. An welchen Kennzahlen sich das in erster Linie bemerkbar macht, darauf werfen wir im Folgenden einen kleinen, Foolishen Blick: Zahlen, Daten, Fakten Im zweiten Quartal konnte die Allianz ein internes Umsatzwachstum von 6,5 % verzeichnen. Der Gesamtumsatz stieg um 2,9 % auf 30,9 Milliarden Euro. Das wichtige, operative Ergebnis wuchs um 2,3 % auf runde 3,0 Milliarden Euro. Einziger Wermutstropfen: ...

