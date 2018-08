Gemeinsam mit SpaceX und Boeing will die Nasa demnächst wieder Astronauten vom US-Boden aus ins All bringen. Sie sieht darin Fortschritte für die inländische Raumfahrtindustrie, Trump seine "Space Force".

Adé Sojus: Neun Astronauten sollen im kommenden Jahr von den USA aus zur Internationalen Raumstation ISS aufbrechen - und damit nicht mehr auf Sitze in den russischen Raumschiffen angewiesen sein. Nasa-Chef Jim Bridenstine gab am Freitag erfreut bekannt: "Zum ersten Mal seit 2011 sind wir kurz davor, amerikanische Astronauten in amerikanischen Raketen von amerikanischem Boden abheben zu lassen." US-Präsident Donald Trump verknüpfte die Ankündigung mit Werbung für die von ihm gewünschte "Space Force".

Im kommenden Frühjahr oder Sommer sollen die Astronauten von Cape Canaveral in Florida zur ISS abheben. Die Raumschiffkapseln SpaceX Dragon und Boeing Starliner sollen in einer ersten Runde fünf Männer und Frauen, in der zweiten Runde weitere vier ins All bringen. Derzeit bezahlen die Vereinigten Staaten bis zu 82 Millionen Dollar an Russland, um einen Platz in einer Sojus-Kapsel zu bekommen.

Er sei sicher, dass die Erfahrung gut werde, sagte der frühere Nasa-Astronaut und jetzige Boeing-Mitarbeiter Chris Ferguson über den Plan, im kommenden Jahr erneut ins All zu fliegen. Er war Kommandant des letzten US-Flugs 2011. "Als Testpilot wird es kaum besser als das hier", sagte auch ...

