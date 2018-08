Khiron Life Science (TSX-V KHRN) expandiert: Das Unternehmen, das medizinisch genutztes Cannabis anbaut, hat in Kolumbien seine Cannabisplantage um 17,5 Hektar erweitert. Eine entsprechende Notiz ging nun an das Justizministerium des südamerikanischen Landes, heißt es von Seiten der Gesellschaft. Der Standort, den Khiron Life Sciences in Kolumbien nutzt, ist hochwertig und in einer sicheren Region. Erstklassiger Ackerboden ...

