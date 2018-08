Als Reaktion auf die US-Sanktionen gegen türkische Minister hatte die Regierung in Ankara Vergeltung angekündigt. Nun wurde Präsident Erdogan deutlich und kündigte an, die Vermögen von US-Ministern einzufrieren.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan legt im Streit über den in der Türkei inhaftierten US-Pfarrer Andrew Brunson nach. Erdogan kündigte am Samstag an, Vermögen der US-Minister für Justiz und Inneres einzufrieren, sofern sie Geld in der Türkei angelegt hätten. Damit reagierte er auf entsprechende Sanktionen der USA. Erdogan erklärte auf einer Veranstaltung seiner AK-Partei, die Schritte der USA seien für einen strategischen Partner nicht angemessen und respektlos.

Die US-Regierung hatte am Mittwoch Sanktionen gegen den türkischen Innenminister Süleyman Soylu und gegen Justizminister Abdülhamit Gül verhängt, weil sie bei Brunsons Fall "führende Rollen" gespielt hätten. Die Sanktionen frieren mögliche Vermögen der Minister in den USA ein, außerdem dürfen US-Bürger keine Geschäfte mit ihnen machen. ...

